Auch das Online-Handelsunternehmen Alibaba wird von den USA jetzt als Unterstützer des chinesischen Militärs eingestuft. (AP / Mark Schiefelbein)

Dazu gehören der Online-Händler Alibaba, der Internetkonzern Baidu und der Autobauer BYD. Das US-Verteidigungsministerium veröffentlichte dazu eine aktualisierte Liste. Darauf befinden sich unter anderem Speicherchiphersteller, ein Biotech-Unternehmen und Robotik-Spezialisten.

Alibaba bezeichnete die Entscheidung als Fehler und kündigte rechtliche Schritte an. Auch Baidu wies die Einstufung als völlig unbegründet zurück. Die Aufnahme in die Liste zieht zwar keine direkten Sanktionen nach sich. Ein Gesetz verbietet dem Pentagon jedoch, Verträge mit diesen Firmen abzuschließen oder Waren von ihnen zu beziehen.

Diese Nachricht wurde am 09.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.