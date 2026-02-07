Behörden
Personalausweise kosten seit heute mehr Geld

Seit heute gelten höhere Gebühren für den Personalausweis.

    Eine Frau hält einen Personalausweis der Bundesrepublik Deutschland im Scheckkartenformat in ihrer Hand.
    Personalausweise kosten ab jetzt mehr Geld. (dpa | Matthias Balk (Symbolbild))
    Wer einen neuen beantragt, muss nach Angaben des Bundesinnenministeriums künftig 46 Euro bezahlen. Bisher lag dieser Preis bei 37 Euro. Bis zum 24. Lebensjahr gelten günstigere Gebührensätze; der Ausweis kostet jetzt 27,60 Euro statt bisher knapp 23 Euro. Das Innenministerium begründet die Preiserhöhung mit gestiegenen Herstellungs- und Personalkosten. Die Kosten für vorläufige Personalausweise und für den Reisepass bleiben gleich.
    Diese Nachricht wurde am 07.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.