Wer einen neuen beantragt, muss nach Angaben des Bundesinnenministeriums künftig 46 Euro bezahlen. Bisher lag dieser Preis bei 37 Euro. Bis zum 24. Lebensjahr gelten günstigere Gebührensätze; der Ausweis kostet jetzt 27,60 Euro statt bisher knapp 23 Euro. Das Innenministerium begründet die Preiserhöhung mit gestiegenen Herstellungs- und Personalkosten. Die Kosten für vorläufige Personalausweise und für den Reisepass bleiben gleich.
Diese Nachricht wurde am 07.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.