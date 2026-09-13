Kreml
Peskov schließt baldige neue Gespräche mit den USA und der Ukraine nicht aus

Russland hält neue trilaterale Gespräche mit der Ukraine und den USA zum Ukraine-Konflikt im kommenden Monat für möglich.

    Der Sprecher von Russlands Präsident Putin, Dmitry Peskow, steht an einem Rednerpult.
    Der Sprecher von Russlands Präsident Putin, Dmitry Peskow. (NATALIA KOLESNIKOVA / AFP)
    Dies werde nicht ausgeschlossen, bekräftigte Kreml-Sprecher Peskov heute in Moskau. Dabei gehe es um die absehbare Zukunft. Die beiden US-Gesandten Kushner und Witkoff waren zuvor nach Russland und in die Ukraine gereist, um beiden Seiten neue Vorschläge für eine Beendigung des Krieges vorzulegen. Derweil verlangte der amerikanische Präsident Trump bei seinem Besuch in Irland, dass Kiew aufhören solle, russische Raffinerien anzugreifen. Es gebe andere Ziele.
    Diese Nachricht wurde am 13.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.