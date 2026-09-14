Dies werde nicht ausgeschlossen, bekräftigte Kreml-Sprecher Peskov in Moskau. Dabei gehe es um die absehbare Zukunft. Die beiden US-Gesandten Kushner und Witkoff waren zuvor nach Russland und in die Ukraine gereist, um beiden Seiten neue Vorschläge für eine Beendigung des Krieges vorzulegen. Derweil verlangte der amerikanische Präsident Trump bei seinem Besuch in Irland, dass Kiew aufhören solle, russische Raffinerien anzugreifen. Es gebe andere Ziele.
Diese Nachricht wurde am 14.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.