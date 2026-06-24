Digitale Gewalt
Petition an Abgeordnete übergeben

Mehr als 336.000 Menschen haben eine Petition für eine nationale Strategie gegen männliche und digitale Gewalt unterzeichnet.

    Berlin: Ricarda Lang, Düzen Tekkal, Collien Fernandes und Kristina Lunz, Mitbegründerin des Centre for Feminist Foreign Policy und Initiatorin der Petition, stehen während der Übergabe der WeAct-Petition "In Solidarität mit Collien Fernandes: 10 Forderungen an die Bundesregierung" zusammen.
    Aktion für Gesetze gegen Deepfakes und Femizide (Sebastian Christoph Gollnow/dpa)
    Die Organisation HateAid übergab diese gemeinsam mit der Moderatorin Collien Fernandes und den Initiatorinnen an die Fraktionsspitzen und frauenpolitischen Sprecherinnen von SPD, Grünen und Linken. Auch die Union sei angefragt worden, hieß es. Zu den zehn Kernforderungen gehören unter anderem die Strafbarkeit der Erstellung und Verbreitung sexualisierter Deepfakes sowie eine Regulierung der Plattformen.
    Fernandes hatte im März ihr widerfahrene digitale Gewalt öffentlich gemacht. Dies löste gesellschaftliche Debatten und bundesweite Demonstrationen aus.
    Diese Nachricht wurde am 24.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.