Aktion für Gesetze gegen Deepfakes und Femizide (Sebastian Christoph Gollnow/dpa)

Die Organisation HateAid übergab diese gemeinsam mit der Moderatorin Collien Fernandes und den Initiatorinnen an die Fraktionsspitzen und frauenpolitischen Sprecherinnen von SPD, Grünen und Linken. Auch die Union sei angefragt worden, hieß es. Zu den zehn Kernforderungen gehören unter anderem die Strafbarkeit der Erstellung und Verbreitung sexualisierter Deepfakes sowie eine Regulierung der Plattformen.

Fernandes hatte im März ihr widerfahrene digitale Gewalt öffentlich gemacht. Dies löste gesellschaftliche Debatten und bundesweite Demonstrationen aus.

Diese Nachricht wurde am 24.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.