Protest gegen Reform

Die Pflegekräfte starten ihre Tour von Magdeburg nach Berlin. Über 204 Kilometer soll der Protest gegen die geplante Pflegereform in Tagesetappen absolviert werden. (dpa / Thomas Schulz)

Die Strecke von mehr als 200 Kilometern soll in acht Tagen zurückgelegt werden. Die Tour führt von Magdeburg über Burg und Genthin durch Sachsen-Anhalt, dann von Brandenburg an der Havel über Werder nach Potsdam. Zwischendurch sind Kundgebungen geplant. Die Gewerkschaft Verdi hatte zu der Aktion aufgerufen. Sie kritisiert unter anderem die Kürzung von Zuschüssen für Bewohner von Pflegeeinrichtungen. Vorstandsmitglied Bühler meinte, Kürzungen bei einer der schwächsten Gruppen der Gesellschaft und bei denen, die sie versorgten, seien armselig. Verdi erneuerte die Forderung nach einer Vollversicherung, die alle pflegebedingten Kosten abdeckt.

Aktuell liegt ein Referentenentwurf des Bundesgesundheitsministeriums vor. Ziel der Reform ist die finanzielle Stabilisierung der Pflegeversicherung und eine Vereinfachung der Versorgung etwa durch Bürokratieabbau.

Diese Nachricht wurde am 30.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.