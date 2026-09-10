Brandmauer-Debatte

Die AfD hat die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt mit 43,8 Prozent gewonnen. (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Mit Blick auf das Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt betonte Nida-Rümelin, der selbst Mitglied der SPD ist, demokratische Parteien dürften keine Koalition mit einer undemokratischen Partei eingehen. Die Zustimmung etwa der CDU oder der SPD zu einzelnen Vorhaben einer AfD-Minderheitsregierung sei hingegen etwas völlig anderes.

Diese Nachricht wurde am 10.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.