Martha Argerich tritt als Solistin sowie mit renommierten Orchestern und Musikern auf (Archivbild). (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Czarek Sokolowski)

Die 85-Jährige begann bereits als Kind mit dem Klavierspiel. International bekannt wurde Argerich 1965 durch ihren Erfolg beim Internationalen Chopin-Wettbewerb in Warschau, der den Grundstein für ihre Weltkarriere legte. Seither tritt sie sowohl als Solistin als auch gemeinsam mit bedeutenden Orchestern und renommierten Musikerinnen und Musikern auf.

Die Auszeichnung wird bei der Opus-Klassik-Gala am 11. Oktober im Konzerthaus Berlin verliehen. Der Opus Klassik wird seit 2018 von Vertretern der Musikbranche vergeben, darunter Plattenfirmen, Verlage und Konzertveranstalter, die sich im Verein zur Förderung der Klassischen Musik zusammengeschlossen haben. Im Jahr 2025 wurde der Verein in eine GmbH umgewandelt. Der Preis entstand als Nachfolger des Echo Klassik, nachdem der Echo eingestellt worden war.

Diese Nachricht wurde am 02.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.