Tarifkonflikt

Bei der Luftansa-Tochter "Cityline" drohen Streiks. (Lando Hass / dpa / Lando Hass)

Die ‌Gewerkschaft "Vereinigung ⁠Cockpit" erklärte die Tarifverhandlungen für gescheitert. Die Tarifkommission habe deshalb beantragt, die Urabstimmung über einen Arbeitskampf einzuleiten, hieß es. Sie solle noch in dieser Woche stattfinden. Die Gewerkschaft fordert für die Jahre 2024, '25 und '26 Vergütungsverbesserungen um jeweils 3,3 Prozent.

In der vergangenen Woche hatte es bei "Cityline" und der Kernmarke Lufthansa bereits einen eintägigen Streik der Piloten und des Kabinenpersonals gegeben. "Cityline" steht mittelfristig vor der Schließung; ihre Verbindungen sollen dann auf eine neue Unternehmenstochter übertragen werden.

Diese Nachricht wurde am 17.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.