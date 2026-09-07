In Berlin wird die jüngste Bildungsstudie Pisa vorgestellt. (picture alliance / dpa / Matthias Balk)

Dafür wurden in Deutschland im vergangenen Jahr rund 6.700 Schülerinnen und Schüler im Alter von 15 Jahren in grundlegenden Kompetenzen wie Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften getestet. Nach Informationen der Bild-Zeitung schnitten sie diesmal schlechter ab als bei der vorherigen Erhebung im Jahr 2022. Weltweit nahmen mehr als 760.000 Gleichaltrige teil. Ein Schwerpunkt lag diesmal auf den Naturwissenschaften.

Die erste Ausgabe mit Daten aus dem Jahr 2000 hatte den sogenannten "Pisa-Schock" ausgelöst: Die deutschen 15-Jährigen schnitten damals im Vergleich schlecht ab, zudem wurde ein enger Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungschancen dargelegt.

Diese Nachricht wurde am 08.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.