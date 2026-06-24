Im vergangenen Jahr sprach Verteidigungsminister Pistorius noch zur Kiellegung"Niedersachsen". Nun wird das Rüstungsprojekt wegen Verzögerungen beendet. (Archivbild) (picture alliance / dpa / Stefan Sauer)

Ressortchef Pistorius begründete die Entscheidung mit explodierenden Kosten ‌und massiven Verzögerungen. Es seien bereits mehr als 2,3 Milliarden Euro ausgegeben worden, sagte der SPD-Politiker nach einer Sitzung des Haushaltsausschusses des Bundestags in Berlin. Zugleich kündigte er an, Schadenersatzansprüche gegen die ursprünglich beauftragte niederländische Damen-Werft prüfen zu lassen. Laut Verteidigungsministerium soll nun die Thyssenkrupp-Tochter TKMS ‌einen ‌Großauftrag für acht Fregatten des Typs MEKO A-200 erhalten.

Kritik kam von Linken und Grünen. Der Linken-Politiker Bartsch sprach von einer teuren Blamage. Seit Jahren seien bei dem Projekt die Probleme gewachsen und die Kosten explodiert. Pistorius müsse eine Reform ⁠des Beschaffungswesens auf ‌den Weg bringen. Der Grünen-Politiker Schäfer sagte im Deutschlandfunk, die bislang entstandenen Kosten habe der Verteidigungsminister zu verantworten.

Aus dem Deutschlandfunk-Programm

Diese Nachricht wurde am 25.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.