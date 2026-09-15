Bundesverteidigungsminister

Der SPD-Politiker trifft im Pentagon in Arlington bei Washington zunächst seinen amerikanischen Amtskollegen Hegseth. Dabei dürfte es unter anderem um die weitere militärische Zusammenarbeit zwischen Deutschland und den USA sowie aktuelle sicherheitspolitische Herausforderungen gehen.
Am Freitag wird Pistorius beim Flugzeughersteller Lockheed Martin im Bundesstaat Texas den ersten von Deutschland bestellten Tarnkappenjet vom Typ F-35 in Empfang nehmen. Die neuen Kampfflugzeuge sollen in den kommenden Jahren die veraltete Tornado-Flotte der Luftwaffe ersetzen.
Pistorius trifft sich außerdem in New York mit Vertretern der Vereinten Nationen, darunter UNO-Generalsekretär Guterres.
Diese Nachricht wurde am 15.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.