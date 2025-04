Bundesverteidigungsminister Pistorius beim Ukraine-Treffen in Brüssel (Anna Ross / dpa / Anna Ross)

Das Paket umfasst unter anderem Luftverteidigungssysteme, Aufklärungsdrohnen, Panzer und Munition, wie Pistorius am Rande eines Treffens der Verteidigungsminister der Ukraine-Kontaktgruppe in Brüssel mitteilte. Es findet erstmals unter gemeinsamer deutsch-britischer Führung statt. Insgesamt beraten etwa 40 Staaten über die weitere militärische Unterstützung der Ukraine.

Die USA haben sich nach der Amtsübernahme von Präsident Trump aus der Führung des Formats zurückgezogen. US-Verteidigungsminister Hegseth will aber per Videoschaltung an dem Treffen teilnehmen.

Diese Nachricht wurde am 11.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.