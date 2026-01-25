Britische Soldaten im NATO-Einsatzes in Afghanistan (imago images / ZUMA Press / Nelvin C. Cepeda via www.imago-images.de)

Der SPD-Politiker sagte im ARD-Fernsehen, dies wäre ‌ein Zeichen von Anstand, von Respekt und auch von Einsicht". Er deutete zugleich an, dass er nicht mit einer Entschuldigung rechne: Alle wüssten, wie der amerikanische Präsident funktioniere. Pistorius nannte Trumps Kritik "unanständig und respektlos". Alle NATO-Partner hätten an der Seite der USA gestanden - etwas anderes zu behaupten, sei schlicht nicht wahr.

Zuvor hatte Trump behauptet, außer den USA hätten sich die NATO-Truppen anderer Länder in Afghanistan von den Frontlinien ferngehalten. Nach Widerspruch aus mehreren europäischen Ländern hatte Trump seine Aussagen gegenüber Großbritannien relativiert und die britischen Soldaten für ihren Einsatz gelobt.

Diese Nachricht wurde am 26.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.