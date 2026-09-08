Verteidigung

Bei einem virtuellen Treffen der Unterstützerstaaten der Ukraine sagte er, man müsse damit rechnen, dass die russischen Luftangriffe mit sinkenden Temperaturen zunehmen. Deutschland werde daher dringend benötigte PAC-2-Abfangraketen für das Patriot-System sowie eine größere Stückzahl an AIM-9-Luft-Luft-Raketen liefern. Zudem werde die Ukraine mithilfe des Milliardendarlehens der EU mehrere tausend zusätzliche Lenkflugkörper vom Typ Iris-T in Deutschland bestellen. Pistorius appellierte an die Verbündeten, ebenfalls ihre Bestände zu prüfen.
Diese Nachricht wurde am 08.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.