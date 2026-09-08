Verteidigung
Pistorius sagt Ukraine vor Winter weitere Hilfe bei Luftabwehr zu

Bundesverteidigungsminister ​Pistorius hat angesichts des nahenden Winters eine Stärkung der ukrainischen Luftabwehr gefordert und die Lieferung weiterer Raketen aus ‌Bundeswehrbeständen angekündigt.

    Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius guckt bei einer Pressekonferenz ernst in die Kamera.
    Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) (picture alliance / Caro / Ruffer)
    Bei einem virtuellen Treffen der Unterstützerstaaten der Ukraine sagte er, man müsse damit rechnen, dass die russischen Luftangriffe mit sinkenden Temperaturen zunehmen. Deutschland werde daher dringend benötigte PAC-2-Abfangraketen für das Patriot-System sowie eine größere Stückzahl an AIM-9-Luft-Luft-Raketen liefern. Zudem werde die Ukraine mithilfe des Milliardendarlehens der EU mehrere tausend zusätzliche Lenkflugkörper vom Typ Iris-T in Deutschland bestellen. Pistorius appellierte an die Verbündeten, ebenfalls ihre Bestände zu prüfen.
    Diese Nachricht wurde am 08.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.