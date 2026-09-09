Verteidigung

Boris PIstorius (picture alliance / Caro / Ruffer)

Bei einem virtuellen Treffen der Unterstützerstaaten der Ukraine sagte er, man müsse damit rechnen, dass die russischen Luftangriffe mit sinkenden Temperaturen zunehmen. Deutschland werde daher unter anderem dringend benötigte Abfangraketen für das Patriot-System liefern. Zudem werde die Ukraine mithilfe des Milliardendarlehens der EU mehrere tausend zusätzliche Lenkflugkörper vom Typ Iris-T in Deutschland bestellen. Pistorius appellierte an die Verbündeten, ebenfalls ihre Bestände zu prüfen.

Nach den Gesprächen der amerikanischen Unterhändler Witkoff und Kushner in Moskau und Kiew am Wochenende haben gestern US-Präsident Trump und Russlands Staatschef Putin telefoniert. Der Kreml teilte mit, Putin habe dabei versichert, dass Russland keine aggressiven Absichten gegenüber Europa habe. Eine Stellungnahme des Weißen Hauses lag zunächst nicht vor.

Diese Nachricht wurde am 09.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.