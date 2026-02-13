Abwehrkampf gegen Russland

Selenskyj und Pistorius besuchen das deutsch-ukrainische Gemeinschaftsunternehmen Quantum Frontline Industries. (picture alliance / dpa / Sven Hoppe)

Dort nahmen beide die erste hierzulande produzierte Drohne eines Joint Ventures eines deutschen und eines ukrainischen Unternehmens in Empfang. In diesem Zusammenhang bekräftigte Pistorius das Ziel, bis Jahresende 10.000 dieser Drohnen herzustellen. Geeignet seien sie sowohl für Kampfeinsätze als auch zur Aufklärung und logistischen Unterstützung. Selenskyj wiederholte seinen Dank an Deutschland für die Hilfe im Kampf gegen die russischen Invasoren. Europa benötige eine sehr starke und unabhängige Verteidigungsindustrie.

Deutschland und die Ukraine hatten ihre verstärkte Rüstungszusammenarbeit einschließlich des Drohnen-Joint-Ventures im Dezember bekanntgegeben.

Diese Nachricht wurde am 14.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.