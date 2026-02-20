Bundesverteidigungsminister Pistorius beim Treffen der E5-Gruppe in Krakau (picture alliance / Sipa USA / Arena Akcji)

Der SPD-Politiker sagte bei einem Treffen in Krakau, diese werde in Europa auf absehbare Zeit von den USA gewährleistet. Europa müsse im ⁠Gegenzug jedoch mehr Verantwortung ‌bei der konventionellen Rüstung und Abschreckung übernehmen. Pistorius führte aus, eine Unterstützung der französischen nuklearen Abschreckung durch Deutschland werde rein konventioneller Natur sein.

Zuletzt hatte Bundeskanzler Merz in einem Interview erklärt, er könne sich die Ausweitung der nuklearen Teilhabe in Europa vorstellen, wie sie bereits mit den USA besteht.

