Bürgerfest

Verteidigungsminister Pistorius würdigte beim 2. Nationalen Veteranentag ehemalige und aktive Bundeswehrsoldaten. (dpa / Carsten Koall)

Mit der Veranstaltung wird der Einsatz ehemaliger und aktiver Bundeswehrsoldaten gewürdigt. Verteidigungsminister Pistorius erklärte, wer bereit sei, die Freiheit und Sicherheit Deutschlands mit Leib und Leben zu verteidigen, verdiene Anerkennung und Respekt. Die Bundeswehr als Parlamentsarmee genieße breiten Rückhalt von Politik und Gesellschaft. Gegen die Veranstaltung gab es kleinere Proteste. Auch Pistorius' Auftritt wurde gestört. Es gab Buh-Rufe. Einzelne Demonstranten mit rot befleckten T-Shirts skandierten "Nie wieder Wehrpflicht".

Der Nationale Veteranentag fand zum zweiten Mal statt. Da der offizielle Veteranentag auf den vergangenen Montag gefallen ist, wurden die Feierlichkeiten auf dieses Wochenende gelegt.

Diese Nachricht wurde am 22.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.