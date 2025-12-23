Das Oberlandesgericht Hamburg hat zwei Regionalverantwortliche der verbotenen kurdischen Partei PKK zu Bewährungsstrafen verurteilt. (picture alliance/dpa/Markus Scholz)

Die beiden Männer im Alter von 63 und 64 Jahren seien der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland schuldig gesprochen worden, sagte eine Gerichtssprecherin. Die Bewährungsstrafen belaufen sich auf eineinhalb und zwei Jahre. Laut Anklage waren die Männer Gebietsveranwortliche der PKK in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Zwischen 2020 und 2025 organisierten sie demnach unter anderem Spendensammlungen und Propagandaveranstaltungen.

Die PKK führte seit 1984 den bewaffneten Kampf für die Rechte der Kurden und gegen den türkischen Staat. Im Mai 2025 gab sie ihre Auflösung bekannt. Von der Türkei und ihren westlichen Verbündeten wird die PKK als eine Terrororganisation eingestuft.

