Ein Mann und eine Frau blicken auf die Ostsee. (Renten-Symbolbild) (picture alliance / dpa / Philip Dulian)

Das Bundesarbeitsministerium werde einen Vorschlag zum Zeitplan machen, sagte der CSU-Landesgruppenchef im Bundestag, Hoffmann, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Am besten wäre es, wenn dies bereits für das Haushaltsjahr 2027 gelten würde. Hoffmann fügte hinzu, der Schritt sei überfällig. Die Abschläge seien seit Jahren nicht erhöht worden.

Rentenabschläge werden individuell berechnet. Wer ab einem bestimmten Alter vorzeitig in den Ruhestand gehen möchte, dem werden bisher für jeden vorgezogenen Monat 0,3 Prozent der eigentlichen Altersrente abgezogen.

Diese Nachricht wurde am 14.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.