Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Exporte im Dezember um vier Prozent, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Das ist der größte Zuwachs seit Oktober 2021. Auf das Gesamtjahr gerechnet, legten die Ausfuhren um ein Prozent zu. 2023 und 2024 waren sie zurückgegangen.

Das Plus wurde ungeachtet des Zollstreits mit den USA erreicht. Die Exporte in die Vereinigten Staaten legten sogar zu, und zwar um knapp neun Prozent. Allerdings wuchs das Geschäft mit China noch stärker, nämlich um fast elf Prozent.

