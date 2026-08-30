Radprofi Tadej Pogacar (Archivfoto) (AFP / JOSE JORDAN)

Pogacar erlitt eine Gehirnerschütterung sowie Brüche des linken Schlüsselbeins und eines Halswirbels. Nach Angaben seines Teams wird er sich einer Operation unterziehen müssen. Damit dürfte sein Saison-Aus besiegelt sein. Der 27-Jährige war zuvor auf dem besten Weg, erstmals die Vuelta zu gewinnen. Nach drei Etappensiegen lag er vor der achten Etappe in der Gesamtwertung bereits 3:50 Minuten vor dem Spanier Enric Mas.

Die Spanien-Rundfahrt ist die einzige Grand Tour, die Pogacar in seiner Siegerliste noch fehlt. Ende Juli hatte er zum fünften Mal die Tour gewonnen, dazu gewann er 2024 den Giro d'Italia.

Diese Nachricht wurde am 30.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.