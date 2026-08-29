Radprofi Tadej Pogacar (Archivfoto) (AFP / JOSE JORDAN)

Pogacar, der sich an der linken Schulter verletzte und auch eine blutende Wunde am Kopf hatte, wurde im Krankenwagen abtransportiert. Der 27-Jährige war auf dem besten Weg, erstmals die Vuelta zu gewinnen. Nach drei Etappensiegen lag er vor der achten Etappe in der Gesamtwertung bereits 3:50 Minuten vor dem Spanier Enric Mas.

Die Spanien-Rundfahrt ist die einzige Grand Tour, die Pogacar in seiner Siegerliste noch fehlt. Ende Juli hatte er zum fünften Mal die Tour gewonnen, dazu gewann er 2024 den Giro d'Italia.

Diese Nachricht wurde am 29.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.