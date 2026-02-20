Schutz der Ostflanke

Die Grenze zwischen Polen und Belarus (picture alliance / dpa / Ansgar Haase)

Der stellvertretende Verteidigungsminister Zalewski sagte der Nachrichtenagentur AP, sein Land müsse sich gegen Russland verteidigen, das aggressive Absichten hege. Man werde deshalb wieder Antipersonen- und Panzerabwehrminen herstellen, um die Grenzen zu Russland und Belarus zu schützen.

Neben Polen hatten im vergangenen Jahr auch Finnland, die Ukraine sowie die baltischen Staaten den Austritt aus dem internationalen Vertrag angekündigt.

Das Übereinkommen von Ottawa wurde von mehr als 160 Ländern - darunter Deutschland - unterzeichnet. Russland hat sich – wie auch die USA und China – der Konvention nicht angeschlossen.

