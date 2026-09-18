Polens Ministerpräsident Donald Tusk (picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Chancellery of the Prime Minister of Poland)

Dabei solle es vor allem um die von russischen Angriffen bedrohte Energieversorgung der Ukraine gehen, sagte Tusk in Warschau. Auch der slowakische Ministerpräsident Fico wird nach Angaben aus Bratislava in die Ukraine reisen. Bislang wurden solche Termine aus Sicherheitsgründen vorher nicht öffentlich bekannt gegeben.

Tusk rechnet in den kommenden Wochen mit einer Eskalation Russlands im Krieg gegen die Ukraine. Nach Einschätzung von Geheimdiensten könnte es dabei zu scheinbar versehentlichen Attacken mit Drohnen und Raketen auf Länder kommen, die der Ukraine Beistand leisten - darunter Polen, sagte Tusk im Parlament in Warschau. Moskaus offizielle Darstellung werde sein, dass es sich um einen Unfall handele, sagte Tusk. Ziel Moskaus sei es, den Zusammenhalt in der NATO zu schwächen.

Diese Nachricht wurde am 18.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.