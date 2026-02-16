Sicherheit
Polens Präsident Nawrocki befürwortet eigenes Atomwaffenprogramm

Polens Präsident Nawrocki sieht sein Land von Russland bedroht und hat sich deshalb für ein eigenes Atomwaffenprogramm ausgesprochen.

    Der polnische Präsident Karol Nawrocki steht vor der polnischen Flagge und blickt ernst in die Ferne.
    Der Präsident Polens, Karol Nawrocki (picture alliance / PAP / Marian Zubrzycki)
    Dies sei der Weg, der beschritten werden sollte, bei allem Respekt für internationale Vereinbarungen, sagte der rechtskonservative Staatschef dem Fernsehsender Polsatnews. Er sprach von einer aggressiven und imperialen Haltung Russland gegenüber Polen. Mit seinem Vorstoß geht Nawrocki weiter als seinerzeit sein Amtsvorgänger Duda. Dieser hatte im Frühjahr 2024 erklärt, Warschau sei bereit für die Stationierung von US-Atomwaffen im Rahmen der sogenannten nuklearen Teilhabe, sollte die NATO dies für nötig halten. Aus dem Bündnis hieß es damals, eine Ausweitung der Stationierung sei nicht geplant.
    Diese Nachricht wurde am 16.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.