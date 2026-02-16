Sicherheit

Der Präsident Polens, Karol Nawrocki (picture alliance / PAP / Marian Zubrzycki)

Dies sei der Weg, der beschritten werden sollte, bei allem Respekt für internationale Vereinbarungen, sagte der rechtskonservative Staatschef dem Fernsehsender Polsatnews. Er sprach von einer aggressiven und imperialen Haltung Russland gegenüber Polen. Mit seinem Vorstoß geht Nawrocki weiter als seinerzeit sein Amtsvorgänger Duda. Dieser hatte im Frühjahr 2024 erklärt, Warschau sei bereit für die Stationierung von US-Atomwaffen im Rahmen der sogenannten nuklearen Teilhabe, sollte die NATO dies für nötig halten. Aus dem Bündnis hieß es damals, eine Ausweitung der Stationierung sei nicht geplant.

Diese Nachricht wurde am 16.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.