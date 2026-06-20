Eine Umweltzone in München (Symboldbild) (picture alliance / dpa / Matthias Balk)

Töller sagte im Deutschlandfunk, schon bei der Gesetzgebung müsse man die Umsetzung mitdenken. Häufig herrsche der Eindruck, wenn ein Gesetz verabschiedet worden sei, sei auch das Problem gelöst. Die Professorin für Politikwissenschaft der Fernuniversität Hagen verwies etwa auf Luftqualitätsgrenzwerte für Stickstoffoxid, die erst 14 Jahre nach der Verabschiedung in allen Kommunen umgesetzt worden seien. Laut Töller liegt das etwa an unklaren Rechtstexten, einer zu dezentralen Umsetzung und zu wenig Personal.

In dieser Woche hatte der Sachverständigenrat für Umweltfragen angesichts von Bemühungen um Bürokratieabbau vor Rückschritten beim Umweltschutz gewarnt. Das Gremium besteht aus sieben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und berät die Bundesregierung.

Diese Nachricht wurde am 20.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.