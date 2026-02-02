Der Politikwissenschaftler Benjamin Höhne (Archivbild). (imago / dts Nachrichtenagentur )

Der Experte von der Universität Chemnitz erklärte, über den Begriff "Remigration" sei auch innerhalb de AfD selbst heftig gestritten worden. Nun finde sich dieser im Titel eines Kapitels, das zu den umfangreichsten im Wahlprogramm zähle. "Wir sehen also, dass der Rechtsaußenkurs der Partei nicht mehr kaschiert wird."

"Deutschland ist eine resiliente Demokratie"

Der Politikwissenschaftler betont jedoch: Deutschland sei eine starke, resiliente Demokratie. "Da kann nicht in einem Bundesland der Hebel umgeworfen werden und alles folgt dem Rechtsaußen-Drehbuch". Es bestehe aber die Gefahr, dass die Konsens-Demokratie im Bund empfindlich gestört werde, sollte die AfD in Sachsen-Anhalt in die Regierung kommen.

Neben der inneren Sicherheit nennt Höhne die Kultur- und Bildungspolitik als zentrale Themen des Wahlprogramms. Außerdem sei eine deutliche Gegnerschaft zu den Kirchen zu erkennen. Die AfD in Sachsen-Anhalt wird vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft.

