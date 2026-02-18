Traditioneller Schlagabtausch

Politischer Aschermittwoch der CSU mit Ministerpräsident Söder (Sven Hoppe / dpa / Sven Hoppe)

Den Auftakt machte die CSU mit einer Veranstaltung in Passau. Der bayerische Ministerpräsident Söder wies in seiner Rede die Pläne der SPD für eine höhere Erbschafssteuer zurück. Bezogen auf die Berliner Regierungsarbeit sagte Söder, man habe dort zwar eine gemeinsame Koalition, aber die Union habe die Bundestagswahl gewonnen, nicht die Sozialdemokraten. Bei der SPD im bayrischen Vilshofen erklärte Bundesfinanzminister Klingbeil, eine gerechtere Vermögensverteilung sei wichtig für den gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Mit Blick auf die Landtagswahl in Baden-Württemberg griff der hessische Ministerpräsident Rhein bei einem Auftritt in Fellbach bei Stuttgart die Grünen an. Die Leute hätten genug von deren "Bevormundungen", sagte der CDU-Politiker. Beim Treffen der Grünen in Biberach lobte der frühere Außenminister Fischer den Spitzenkandidaten für die Landtagswahl, Özdemir, wegen dessen Erfahrung als den "besten Kandidaten".

Bundeskanzler Merz spricht am Abend beim politischen Aschermittwoch der rheinland-pfälzischen CDU in Trier.

