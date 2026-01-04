Trauer nach der Feuer-Katastrophe in der Schweiz. (picture alliance / KEYSTONE / ALESSANDRO DELLA VALLE)

Bei der Brandkatastrophe kamen 40 überwiegend junge Menschen ums Leben, 119 wurden verletzt. Wie die Polizei am Abend mitteilte, sind alle Todesopfer identifiziert. Sie kommen unter anderem aus der Schweiz, Italien, Frankreich und Großbritannien. Deutsche sind nicht darunter. Wie bereits am Nachmittag bekannt wurde, starben bei dem Brand auch mehrere 14- bis 18-jährige.

Die Schweizer Justiz hat derweil Ermittlungen gegen die Betreiber der Bar aufgenommen, in der das Feuer in der Silvesternacht ausgebrochen war - unter anderem wegen fahrlässiger Tötung, fahrlässiger Körperverletzung und fahrlässiger Brandstiftung.

Für Freitag ist in der Schweiz ein nationaler Trauertag geplant. Zu Beginn einer Trauerfeier in Crans-Montana sollen um 14 Uhr alle Kirchenglocken im Land läuten. Zudem ist für diesen Zeitpunkt eine Schweigeminute vorgesehen.

