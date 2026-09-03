Blick auf Polizeiabsprerrungen nach der Tat in Aargau (Michael Buholzer / KEYSTONE / dpa )

Bei dem unter dringendem Tatverdacht Festgenommenen liege nach ersten Erkenntnissen ein psychisches Leiden vor. Informationen über ein Motiv für die Tat gebe es nicht, auch seien bislang keine Vorstrafen bekannt. Der 43-jährige Schweizer soll am Sonntag gegen Ende eines Techno-Raves zu dem Gelände gefahren sein, auf dem sich noch über 100 Menschen aufhielten, und mit einem Sturmgewehr sowie später auch mit einer Pistole das Feuer eröffnet haben. Eine Italienerin wurde getötet, sechs weitere Menschen wurden verletzt - darunter auch eine 24-Jährige Deutsche.

In der Nacht zu Montag stellte er sich der Polizei und wurde festgenommen.

Diese Nachricht wurde am 03.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.