In Paris wurden die Geschäftsräume von Online-Plattform X polizeilich durchsucht (Archivbild). (Algi Febri Sugita / ZUMA Press Wir / Algi Febri Sugita)

Anlass der Razzia seien Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts der Verbreitung von kinderpornografischem Material, heißt es in einer Mitteilung. Auch gehe es um Holocaust-Leugnung und die Verletzung von Persönlichkeitsrechten durch sogenannte "Deepfakes" mit sexuellem Charakter. "Deepfakes" sind realistisch wirkende Film- oder Fotofälschungen, die mithilfe Künstlicher Intelligenz entstehen.

Die französische Staatsanwaltschaft lud X-Eigentümer Musk und die ehemalige Geschäftsführerin Yaccarino vor, um über die Vorwürfe auszusagen. Die Teilnahme an der Vernehmung sei freiwillig, hieß es.

