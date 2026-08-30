Schüsse bei einer Veranstaltung in der Schweiz - die Polizei hat das Gebiet um die Pferderennbahn in Aarau abgesperrt (Michael Buholzer / KEYSTONE / dpa )

Auch die deutsche Polizei ist nach eigenen Angaben an den Maßnahmen beteiligt. Eine 22-jährige Frau war in der Nacht auf dem Festival durch Schüsse getötet worden. Fünf weitere Menschen erlitten zum Teil schwere Verletzungen, wie die Kantonspolizei mitteilte. Die genauen Umstände des Angriffs sind noch unklar. Ein Polizeisprecher sagte, die Veranstaltung sei bereits beendet gewesen, als die Schüsse fielen. Es hätten sich nur noch rund 100 der zuvor 3.500 Besucher auf dem Gelände befunden. Dies spreche gegen einen Anschlag. Man ermittle dennoch in alle Richtungen.

Die Techno-Party fand auf der Pferderennbahn in Aarau statt, etwa 40 Kilometer westlich von Zürich.

Diese Nachricht wurde am 30.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.