Mehrere Kabel wurden der Deutschen Bahn wurden durchtrennt. (picture alliance / dpa / Bernd Weißbrod)

In Baden-Württemberg bei Backnang wurden in der Nacht Kabel an den Gleisen zerschnitten. Laut der Polizei gab es in der Nähe keine Bauarbeiten, weshalb sie von einer mutwilligen Zerstörung ausgeht. Dadurch wurden Datenausfälle und Einschränkungen im Zugverkehr verursacht. Auch die Internet- und Telefonversorgung in Backnang war beeinträchtigt. Der Staatschutz der Polizei übernahm die Ermittlungen. Die Strecke konnte nach wenigen Stunden wieder freigegeben werden.

Diese Nachricht wurde am 25.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.