Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

Auch Terrorermittler sind im Einsatz, wie mehrere Medien berichten. Die staatliche Eisenbahngesellschaft erklärte, das Problem sei nicht durch einen technischen Defekt verursacht worden. Der Vorfall beeinträchtigt einen der verkehrsreichsten Eisenbahnknotenpunkte des Landes. Unter anderem auf der Strecke nach Mailand verspäten sich Hochgeschwindigkeits- und Regionalzüge. Mailand ist neben Cortina d'Ampezzo Hauptveranstaltungsort der Olympischen Winterspiele.

Diese Nachricht wurde am 07.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.