Nach gefährlichem Vorfall

Videos der "Mutproben" werden im Internet geteilt und sorgen dadurch für Nachahmer. (picture alliance / ROBIN UTRECHT / Robin Utrecht)

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Westpfalz soll ein 13-Jähriger einen 14 Jahre alten Mitschüler bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt haben. Der Vorfall ereignete sich bereits am 9. Juni und wurde nun wegen des Verdachts der Körperverletzung angezeigt.

Bei der als "Blackout Challenge" bekannten Mutprobe versuchen Teilnehmer, durch Luftanhalten, Würgen oder Strangulieren eine Ohnmacht herbeizuführen. Videos davon werden dann auf Social-Media-Plattformen geteilt. Die Polizei betonte, solche Challenges seien lebensgefährlich und könnten schwere Gesundheitsschäden bis hin zu Hirnschädigungen verursachen.

Die Mutprobe hat in den vergangenen Jahren mehrfach für Schlagzeilen gesorgt. Es gab bereits mehrere Todesfälle, unter anderem in Großbritannien.

Diese Nachricht wurde am 18.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.