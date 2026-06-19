Debatte um Militäreinheit

Hintergrund ist ein Konflikt um die Benennung einer ukrainischen Militäreinheit nach der "Ukrainischen Aufständischen Armee" aus dem zweiten Weltkrieg. Diese wird für Massaker an der polnischen Zivilbevölkerung verantwortlich gemacht. Auch Polens Ministerpräsident Tusk hatte die Entscheidung kritisiert und erklärt, diese verletze die historische Sensibilität seines Landes.
Die höchste Auszeichnung Polens ist der Orden des weißen Adlers. Selenskyj hatte sie 2023 entgegengenommen.
Diese Nachricht wurde am 19.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.