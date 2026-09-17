Der Pop-Art-Künstler Peter Max ist tot (Archivbild). (AFP / TIMOTHY A. CLARY)

Max' Werke wurden unter anderem auf Briefmarken, Haushaltsgegenständen, aber auch Flugzeugen und Schiffen abgebildet. Seine bunten Designs waren auch Teil der "Flower Power"-Bewegung. Er war außerdem an Kunstwerken für Veranstaltungen wie Olympische Spiele oder Fußball-Weltmeisterschaften beteiligt. Mehrere Werke von Peter Max befinden sich auch in der Sammlung des Museums of Modern Art in New York.

Max wurde als Peter Max Finkelstein geboren. Die Familie floh vor den Nationalsozialisten zunächst nach Shanghai und lebte zwischenzeitlich auch in Tibet, Israel und Paris. 1953 emigrierte die Familie nach New York, wo Max Kunst studierte und seine Karriere begann.

Diese Nachricht wurde am 17.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.