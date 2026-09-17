New York
Pop-Art-Künstler Peter Max im Alter von 88 Jahren gestorben

Der Pop-Art-Künstler Peter Max ist im Alter von 88 Jahren in New York gestorben. Bekannt wurde er durch farbenfrohe Werke und Designs auf unterschiedlichsten Gegenständen. Er wurde 1937 als Kind einer jüdischen Familie in Berlin geboren, die Familie floh anschließend nach Schanghai und emigrierte später in die USA.

    Der Pop-Art-Künstler Peter Max sitzt auf einer Couch vor einem seiner Bilder.
    Der Pop-Art-Künstler Peter Max ist tot (Archivbild). (AFP / TIMOTHY A. CLARY)
    Max' Werke wurden unter anderem auf Briefmarken, Haushaltsgegenständen, aber auch Flugzeugen und Schiffen abgebildet. Seine bunten Designs waren auch Teil der "Flower Power"-Bewegung. Er war außerdem an Kunstwerken für Veranstaltungen wie Olympische Spiele oder Fußball-Weltmeisterschaften beteiligt. Mehrere Werke von Peter Max befinden sich auch in der Sammlung des Museums of Modern Art in New York.
    Max wurde als Peter Max Finkelstein geboren. Die Familie floh vor den Nationalsozialisten zunächst nach Shanghai und lebte zwischenzeitlich auch in Tibet, Israel und Paris. 1953 emigrierte die Familie nach New York, wo Max Kunst studierte und seine Karriere begann.
    Diese Nachricht wurde am 17.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.