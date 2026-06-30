Alt-Bundeskanzlerin Angela Merkel enthüllt ihr Porträt für die Ahnengalerie im Bundeskanzleramt. (AFP / TOBIAS SCHWARZ)

Gemalt hat es der bisher weitgehend unbekannte deutsch-französische Künstler Jérémie Queyras. Das Bild ist noch bis Anfang Oktober im Bode-Museum zu sehen, bevor es seinen festen Platz im Kanzleramt erhält. Dort sind bereits die Portraits der sieben Vorgänger von Merkel zu sehen. Das neue Gemälde bekommt einen Platz neben Altkanzler Schröder, der von Jörg Immendorff gemalt wurde.

Merkel war von November 2005 bis Dezember 2021 Bundeskanzlerin und die erste Frau in diesem Amt.

Diese Nachricht wurde am 01.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.