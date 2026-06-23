Fußball-WM

Portugals Stürmer Ronaldo feiert mit seinen Teamkollegen ein Tor gegen Usbekistan. (Anadolu Agency/IMAGO/Hakan Akgun)

Die Portugiesen dominierten das Spiel in Houston von Beginn an und gingen früh durch Ronaldo in Führung (6.Minute). Nuno Mendes (17.) per Freistoß und erneut Ronaldo (39.) bauten die Führung aus. Ein Eigentor von Abdukodir Khusanov (60.) und ein Treffer vom Rafael Leao führten zum Endstand. In der ersten Halbzeit wurden ein Treffer der Usbeken wegen eines vorausgegangenen Foulspiels nach Eingriff des Videoschiedsrichters aberkannt.

Ronaldo zweitältester Torschütze der WM-Geschichte

Ronaldo ist mit 41 Jahren jetzt der zweitälteste Torschütze der WM-Geschichte hinter Roger Milla, der bei der WM 1994 im Alter von 42 Jahren für Kamerun traf. Außerdem überholte er mit seinem insgesamt zehnten WM-Treffer Eusebio als Portugals Rekordtorschütze.

Bester Torschütze der WM-Geschichte ist seit gestern der Argentinier Lionel Messi, der beim 2:0-Sieg gegen Österreich seine WM-Tore 17 und 18 erzielte. Auch für Messi ist es die sechste WM. 2010 in Südafrika traf er aber nicht.

Um 22 Uhr absolviert mit England noch ein weiterer Mitfavorit sein zweites Vorrundenspiel. Das Team von Thomas Tuchel trifft in Boston auf Ghana. Außerdem findet um ein Uhr Nachts im kanadischen Toronto die Partie zwischen Panama und Kroatien statt. Um vier Uhr spielt im mexikanischen Guadalajara Kolumbien gegen die Demokratische Republik Kongo.

Diese Nachricht wurde am 23.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.