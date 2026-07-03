Fußball-WM

Die Spieler Portugals bejubeln das zwischenzeitliche 1:0 gegen Kroatien. (dpa/ Anadolu / Jose Hernandez)

Die Mannschaft schlug im kanadischen Toronto das Team aus Kroatien in einem dramatischen Spiel mit 2:1. Die Tore für Portugal schossen Cristiano Ronaldo per Elfmeter (68.) und Gonçalo Ramos in der Nachspielzeit (90. + 4). Kroatien war in der 53. Minute durch Ivan Perišić in Führung gegangen.

Vermeintlicher Ausgleich in der 13. Nachspiel-Minute

Nach der portugiesischen Führung hatten die Kroaten kurz vor Schluss noch den vermeintlichen Ausgleich durch Joško Gvardiol in der 13. Minute der Nachspielzeit bejubelt. Der Treffer wurde aber vom Schiedsrichter wegen Abseits zu Recht aberkannt.

Achtelfinale Portugal-Spanien

Die Portugiesen treffen im Achtelfinale am Montag in Dallas auf Spanien, das sich zuvor mit einem 3:0 über Österreich qualifiziert hatte. Für die Südeuropäer trafen zwei Mal Mikel Oyarzabal (36./89. Minute) sowie Pedro Porro (66.). Torhüter Unai Simon knackte nebenbei einen Rekord: WM-übergreifend blieb niemand so lange ohne Gegentor wie Spaniens Keeper, der letztmals bei der WM 2022 in Kater hinter sich greifen musste.

Um 5.00 Uhr beginnt heute noch die Partie zwischen der Schweiz und Algerien.

Diese Nachricht wurde am 03.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.