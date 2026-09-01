Wirtschaft
Post-Konzern wird in DHL umbenannt

Die "Deutsche Post AG" heißt ab heute "DHL AG".

    Zu sehen ist ein transparentes Logo, auf dem "DHL Group" zu lesen steht.
    Das Logo der DHL Group am Haupthaus in Bonn (picture alliance / Xinhua News Agency / Zhang Fan)
    Die Umbenennung war bei der Hauptversammlung im Mai zusammen mit einer neuen Konzernstruktur beschlossen worden. Den ursprünglichen Markennamen "Deutsche Post DHL" hatte der Konzern bereits 2023 in "DHL" umgewandelt, allerdings blieb damals die Konzernbezeichnung "Deutsche Post AG" im Handelsregister bestehen. Das Hauptgeschäft macht inzwischen die internationale Logistik aus, das klassische Brief- und Paketgeschäft in Deutschland hingegen nur noch einen kleineren Teil. Dieses wurde in eine Tochterfirma ausgelagert, die weiter den Namen "Deutsche Post" trägt.
    Diese Nachricht wurde am 01.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.