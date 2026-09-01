Das Logo der DHL Group am Haupthaus in Bonn (picture alliance / Xinhua News Agency / Zhang Fan)

Die Umbenennung war bei der Hauptversammlung im Mai zusammen mit einer neuen Konzernstruktur beschlossen worden. Den ursprünglichen Markennamen "Deutsche Post DHL" hatte der Konzern bereits 2023 in "DHL" umgewandelt, allerdings blieb damals die Konzernbezeichnung "Deutsche Post AG" im Handelsregister bestehen. Das Hauptgeschäft macht inzwischen die internationale Logistik aus, das klassische Brief- und Paketgeschäft in Deutschland hingegen nur noch einen kleineren Teil. Dieses wurde in eine Tochterfirma ausgelagert, die weiter den Namen "Deutsche Post" trägt.

Diese Nachricht wurde am 01.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.