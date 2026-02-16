Dazu gehöre ein deutliches Bekenntnis zur Demokratie und zum entsprechenden Wertesystem. Eine Aufgabe sei es, den Zusammenhalt zu stärken und einer Polarisierung der Gesellschaft entgegenzuwirken.
Mit den Rosenmontagszügen erreicht der Straßenkarneval im Rheinland heute seinen Höhepunkt. Mit Spannung erwartet wird der diesjährige Putin-Wagen in Düsseldorf. Wegen früherer Darstellungen des russischen Präsidenten hat die Moskauer Staatsanwaltschaft gegen Wagenbauer Tilly in dessen Abwesenheit Anklage erhoben. In Köln soll diesmal kein Putin-Wagen rollen. Dafür werden unter anderem der oberste Führer des Irans, Chamenei, und die AfD persifliert.
Diese Nachricht wurde am 16.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.