Christoph Kuckelkorn bei der Eröffnung des Straßenkarnevals an Weiberfastnacht in Köln (picture alliance / Panama Pictures / Christoph Hardt)

Mit den Rosenmontagszügen erreicht der Straßenkarneval im Rheinland heute seinen Höhepunkt. Wegen früherer Darstellungen des russischen Präsidenten hat die Moskauer Staatsanwaltschaft gegen Wagenbauer Tilly in dessen Abwesenheit Anklage erhoben. Dieses Jahr wird Putin auf drei Wagen gezeigt. Auf einem Mottowagen geht es um die juristische Verfolgung Tillys: Ein grimmig dreinschauender Putin spießt einen kleinen Karnevalsnarren mit dem Schwert auf, dieser schlägt mit Pappe zurück.

In Köln soll diesmal kein Putin-Wagen rollen. Dafür werden unter anderem der oberste Führer des Irans, Chamenei, und die AfD persifliert.

Diese Nachricht wurde am 16.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.