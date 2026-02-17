Bei einem Misstrauensvotum stimmten etwa drei Viertel der Abgeordneten gegen ihn. Jeri war bereits der siebte Präsident innerhalb von zehn Jahren. Gegen ihn laufen Vorermittlungen wegen des Verdachts der Bestechlichkeit. Hintergrund sind mehrere nicht offengelegte Treffen mit chinesischen Geschäftsleuten. Der Präsident wies den Vorwurf zurück, sich nicht an die Gesetze gehalten zu haben.
Turnusgemäß ist die Präsidentschaftswahl für Mitte April angesetzt.
