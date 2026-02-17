Peru
Präsident Jeri nach nur vier Monaten im Amt nach Korruptionsvorwürfen abgesetzt

In Peru ist Interimspräsident Jeri nach nur vier Monaten im Amt vom Parlament abgesetzt worden.

    Eine vom peruanischen Parlament veröffentlichte Aufnahme der außerordentlichen Sitzung, in der über die Amtsenthebung des Interimspräsidenten Jose Jeri beraten wurde.
    Peruanisches Parlament setzt Interimspräsidenten ab. (AFP / HANDOUT)
    Bei einem Misstrauensvotum stimmten etwa drei Viertel der Abgeordneten gegen ihn. Jeri war bereits der siebte Präsident innerhalb von zehn Jahren. Gegen ihn laufen Vorermittlungen wegen des Verdachts der Bestechlichkeit. Hintergrund sind mehrere nicht offengelegte Treffen mit chinesischen Geschäftsleuten. Der Präsident wies den Vorwurf zurück, sich nicht an die Gesetze gehalten zu haben.
    Turnusgemäß ist die Präsidentschaftswahl für Mitte April angesetzt.
    Diese Nachricht wurde am 18.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.