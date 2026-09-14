Korruptionsvorwürfe in der Ukraine

Wolodymyr Selenskyj (dpa / Michael Fischer)

Krawtschenko hatte bereits in der vergangenen Woche seinen Rücktritt angekündigt, gleichzeitig jedoch betont, die Vorwürfe seien - so wörtlich - "durch nichts belegt". Die ukrainische Antikorruptionsbehörde Nabu und eine Spezialstaatsanwaltschaft hatten zuvor mitgeteilt, ein Geldwäschenetzwerk aufgedeckt zu haben, das von einem Verantwortlichen im Büro des Generalstaatsanwalts geführt worden sei.

In den vergangenen Jahren haben zahlreiche Korruptionsskandale die Ukraine erschüttert. Betroffen war auch das direkte Umfeld von Präsident Selenskyj.

Diese Nachricht wurde am 14.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.