Russlands Ukraine-Krieg

Der ukrainische Präsident Selenskyj (picture alliance/SvenSimon-Press Service Of The President Of Ukraine)

Er erklärte auf X, laut Erkenntnissen des militärischen Geheimdienstes seien Russlands Exporte infolge der ukrainischen Angriffe in diesem Monat in einigen Bereichen um 80 Prozent zurückgegangen. Selenskyj hob zugleich die Wirksamkeit der ukrainischen Militärschläge tief im russischen Hinterland hervor. So sei etwa der Betrieb in einer der größten russischen Ölraffinerien in Kstowo in der Region Nischni Nowgorod komplett eingestellt worden.

Auch heute attackierten sich Russland und die Ukraine gegenseitig aus der Luft. Bei einem russischen Drohnenangriff auf die südukrainische Stadt Cherson wurde nach Behördenangaben ein Mensch getötet. Die ukrainische Armee griff nach eigenen Angaben ihrerseits eine Ölraffinerie in der zentralrussischen Region Jaroslawl an. Örtlichen Behörden gab es ebenfalls einen Toten. Laut Selenskyj griffen die Streitkräfte zudem ein sogenanntes Raketenflugzeug ‌auf dem russischen Stützpunkt Engels ⁠an.

Diese Nachricht wurde am 28.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.