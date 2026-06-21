Ukraine
Präsident Selenskyj meldet ukrainische Drohnenangriffe auf Öl- und Militäranlagen auf der von Russland besetzten Krim und Krasnodar

Russland und die Ukraine haben sich auch heute Nacht wieder gegenseitig aus der Luft angegriffen.

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    Das russische Verteidigungsministerium meldete den Abschuss von mehr als 230 ukrainischen Drohnen. Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Selenskyj wurden auf der von Russland besetzten Halbinsel Krim und in der benachbarten Region Krasnodar ein Öldepot, Infrastruktur und militärische Ausrüstung getroffen, wie etwa Radarstationen. Nach russischen Angaben wurden vier Menschen getötet und 28 verletzt.
    Die ukrainische Luftwaffe konnte Medienberichten zufolge 96 russische Drohnen abschießen oder am Flug stören. In den Regionen Poltawa und Dnipropetrowsk meldeten die Behörden drei Todesopfer und mehrere Verletzte.
    Diese Nachricht wurde am 21.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.